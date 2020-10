Bordesholm

Im November 2019 hatte die Gemeinde Bordesholm auf Antrag der Wählergemeinschaft UWB die Parkscheibenpflicht für den Parkplatz am Alten Kreishaus beschlossen. Dass knapp ein Jahr später immer noch keine Schilder aufgestellt worden sind, bringt den UWB-Vorsitzenden Hubert Hepp auf die Palme. Das Ordnungsamt in der Amtsverwaltung Bordesholm will als Verkehrsbehörde morgen den „rechtlichen Rahmen“ beraten.

Dauerparker sind ein Problem

„Das ist eine Unverschämtheit und eine Hinhaltetaktik“, schimpft Hepp. In den letzten Sitzungen hatte er sich immer wieder nach dem Stand erkundigt. Der Zustand auf dem Parkplatz in unmittelbarer See-Nähe sei nicht tragbar. „Dauerparker der Verwaltungsakademie stehen dort. Für Gäste, die um den See wollen oder zu einer Beerdigung in der Klosterkirche wollen, ist kein Platz.“ Beschlossen ist, die Parkzeit auf 2,5 Stunden per Parkscheibe von 8 bis 17 Uhr zu begrenzen.

Hälfte des Stellplatzes gehört der Kirche

Merkwürdig ist laut Hepp auch, dass das Amt erst Monate nach dem Beschluss festgestellt habe, dass der hintere Teil des Areals nicht der Gemeinde, sondern der Klosterkirche gehöre. Bürgermeister Ronald Büssow ( SPD) kann die scharfe Kritik so nicht teilen. In der Zeit seit dem Lockdown habe es für die Verwaltung bestimmt auch wichtigere Dinge als den Parkplatz gegeben. „Gespräche mit der Kirche sind gelaufen. Wir dürfen auf dem Platz ordnungsrechtlich etwas machen.“

Über Flächentausch wird auch gesprochen

Der Gemeindechef berichtet auch darüber, dass dabei auch über einen Flächentausch mit der Klosterkirche gesprochen werde. „Das ist aber noch nicht abgeschlossen.“ Aus Sicht von Büssow sei es sinnvoller, wenn der Gemeinde Flächen gehören, auf denen eine Parkscheibenpflicht erlassen wird. Zudem müsse eine Regelung für die Anlieger am Alten Kreishaus gefunden werden.

Ordnungsamt muss abwägen

Ordnungsamtsleiter Sven Ingwersen betont, dass im Amt morgen das Thema beraten werde. „Wir als Behörde müssen abwägen, ob die Parkscheinpflicht notwendig ist oder nicht.“ Aus seiner Sicht sei der Stellplatz nicht jeden Tag und ständig so voll belegt. „Beschwerden liegen hier nicht vor.“ Anders sei es für den Bereich um die Verwaltungsakademie. „Insbesondere am Mittag gibt es oft Verstöße. Weil dort die Kantine nicht nur von Schülern besucht wird.“ Er weist darauf hin, dass die kommunale Überwachungskraft im Umfeld der Schule immer wieder Verstöße ahndet.

846 Tickets bislang in 2020

Amtsdirektorin Anja Kühl hatte im Amtsausschuss eine vorläufige Bilanz über die Tätigkeit von Hans-Joachim Ströh, der seit 2020 kontrolliert, gegeben. „Von Januar bis September sind 846 Tickets geschrieben worden. Die Summe liegt bei 14 892 Euro.“ Widersprüche seien an einer Hand abzuzählen, so Ingwersen.

