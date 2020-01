In einem Notfall zählt jede Sekunde: Werden Rettungssanitäter zu einer leblosen Person in eine Wohnung gerufen, in der niemand Angaben zu Vorerkrankungen und Medikamenten machen kann, können diese Infos überlebenswichtig sein. Im Rathaus Bordesholm gibt es deshalb wieder 1000 Notfalldosen.