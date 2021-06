Das Bürgerbüro im Rathaus in Bordesholm zieht aus dem Erdgeschoss vorübergehend in provisorische Räume in den ersten Stock im Gebäude am Bahnhof um. Ab 21. Juni werden Melde- und Ausweissachen der Bürgerinnen und Bürger für eine Woche in Raum 106 bearbeitet. Die Büros werden modernisiert.