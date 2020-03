Der „Bürgerbus“, ein Mobilitätsservice für Senioren in der Region Bordesholm, kann voraussichtlich in seiner bisherigen Form nicht fortgesetzt werden. So lässt sich eine Prüfung der Kommunalaufsicht des Kreises Rendsburg-Eckernförde deuten. Noch läuft der Fahrservice aber ohne Einschränkung weiter.