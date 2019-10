Zündstoff wegen "Bürgerbus"

Bordesholm

"In der nächsten Woche wird es ein Treffen im Amt mit allen Beteiligten geben", betonte Amtsvorsteher Torsten Teegen aus Loop. "Tot ist der Bürgerbus nicht, und wir kriegen das weiter hin. Aber es müssen einige Dinge besprochen werden", betonte er. Seit Ende 2016 läuft der „ Bürgerbus“. Momentan nutzen 200 Menschen monatlich das Angebot. Die ehrenamtliche Bürgerbörse um Ideengeber Klaus-Ingo Marquardt organisiert Fahrer und auch Fahrzeuge. Das Amt stellt einen VW-Bus, aber auch das Personal für die telefonische Annahme der Fahrtwünsche der Bürger aus den 14 Orte zur Verfügung.

Menschen werden in der Region Bordesholm von A nach B gefahren

Da der öffentliche Personennahverkehr auf dem Land kaum Verbindungen bietet, ist Ziel des Services: Innerhalb des Amtsgebiets sollen Menschen ab 60 Jahren, die kein eigenes Auto haben oder nicht mehr fahren wollen oder können, von A nach B gefahren werden. Nicht nur zu Arztterminen, sondern auch zu Veranstaltungen und Treffen mit Freunden. Innerhalb des Amtes kostet eine Fahrt zwei Euro. Der Dienst bietet aber nicht mehr nur an ein oder zwei Tagen Fahrten an, sondern bringt die Menschen von Montag bis Freitag auch zu Krankenhäusern in Kiel, Rendsburg und Neumünster. Dafür zahlt der „Kunde“ 30 Cent je Kilometer. Die Anmeldungen dafür die Fahrten werden im Rathaus angenommen und weitergeleitet.

Amt muss rechtliche Dinge berücksichtigen

Der Bürgerbus sei eine "super Sache", sagt die neue Amtsdirektorin Anja Kühl. Aber: "Als Amt haben wir auch rechtliche Aspekte zu berücksichtigen, vor allem das Beförderungsgesetz." Aus ihrer Sicht müssten die Rahmenbedingungen neu besprochen werden. „Beispielsweise sollten Krankentransporte, für die die Krankenkassen zuständig sind, nicht mit dem Bürgerbus erfolgen", so die Verwaltungschefin. In anderen Kommunen, zum Beispiel in Kellinghusen, sei es so, dass "Kunden", die zu Zielen außerhalb des dortigen Amts wollten, zu Bahnhöfen oder Bushaltestellen gefahren werden. Der Bürgerbus sei eigentlich auch nur für Bedürftige gedacht gewesen, mittlerweile seien auch die Fahrtzeiten sehr ausgedehnt worden – man müsse auch die Belange des örtlichen Taxiunternehmens berücksichtigen. "Zudem gibt es sehr viele Anrufe. Es ist schon oft fast Tagesgeschäft für die diensthabende Mitarbeiterin geworden."

Amtsdirektorin will Telefondienst abgeben

Anja Kühl würde die Abwicklung der Telefonannahme gerne deshalb an die Bürgerbörse abgeben. „Über einen Zuschuss müsse man dann reden.“ Entscheiden wird das aber letztendlich der Amtsausschuss, der im Herbst 2016 die Kooperation mit der Bürgerbörse beschlossen hatte. "Das Ganze muss rechtlich auf eine vernünftige und sauber Basis gestellt werden. Nach drei Jahren muss man auch mal gucken, ob alles richtig läuft und wer wohin gefahren wird. Der Bürgerbus ist eine gute Sache, aber die Debatte wird zu doll aufgebauscht", so Amtsvorsteher Teegen.

Bürgerbörse hofft auf "gütliche Einigung"

Für Ideengeber Klaus-Ingo Marquardt, der Ende 2016 von der Gemeinde Wattenbek mit dem Ehrenamtspreis für die Realisierung ausgezeichnet worden war, sei die vom Amt erzeugte Unruhe völlig unverständlich. "Die Menschen sind beunruhigt. Kein Dienst im Land ist so gut organisiert wie unser und so etwas aufzugeben, sei fatal", betonte er auf Nachfrage. Selbst könne die Bürgerbörse die Telefonannahme nicht organisieren. Er hofft, dass es beim Spitzentreffen, zu einer „gütlichen Einigung“ kommt. Er erinnerte auch an die soziale Komponente des Projekts. Einige Bürger überlegten schon, ob sie sie Unterschriften für den Erhalt in der bisherigen Form sammeln wollen.

Informationen zum Bürgerbus stehen auch unter www.buerger-boerse-amt-bordesholm.de/fahrdienst/

