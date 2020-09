Nortorf

Acht Monate Planungsarbeit steckte ein Team von Amtsmitarbeitern mit der externen Firma Inixmedie aus Schwentinental in die neue Version der Amtswebseite, berichtete Kara Müslüm aus der Stabsstelle des Amtes Nortorfer Land. Am 5. August wurde die Seite über Nacht freigeschaltet.

Neue Seite für 20000 Euro

Rund 20000 Euro investierte das Amt in den Relaunch, der vier Monate länger dauerte, als 2019 geplant. Die Corona-Pandemie führte zu einem viermonatigen Planungs-Stillstand.

Anzeige

Version 2020: Neue Info-Rubriken

Die Vorgängerseite wurde 2002 angelegt und 2009 von der Netzwerkstatt Rendsburg erweitert. Die Version 2020 hat als sofort erkennbares, neues Feature ein sogenanntes responsives Design. Wer die Seite per Handy aufruft, erkennt: Der Seitenaufbau passt sich, anders als der Vorgänger, automatisch an die Endgerät-Bildschirmgröße an. Zu den Info-Neuerungen zählen im Kapitel „Leben im Nortorfer Land“ die neuen Rubrik „ Smart City“, auf der Startseite „ÖPNV und Mobilität“ und „Danke für Euer Engagement“.

Weitere KN+ Artikel

Die Layoutkonzeption entwickelte die IT-Firma mit der Amts-Arbeitsgruppe, zu der Amtsdirektor Dieter Staschewski, Müslüm Kara aus der Stabsstelle des Amtsdirektors, Tobias Lohse vom amtseigenen IT-Service und Systemadministrator Rainer Trojahn aus der IT-Abteilung gehören.

Institutionen können Inhalte einpflegen

Rainer Trojahn und Tobias Lohse aktualisieren als Betreuer die Seiten. Kapitel können ergänzt oder entfernt werden. Institutionen, die ebenfalls eigene Inhalte einpflegen können, erhielten Schulungen.

Veranstaltungskalender ist leer

Neuerung für die 17 amtsangehörigen Gemeinden: Sie können innerhalb der Amtsseite eine eigene Gemeindewebseite aufbauen und einen Gemeinderedakteur bestimmen, der in den amtsweiten Veranstaltungskalender Termine einpflegt. Hinter dem Button auf der Startseite sind aktuell keine Termine hinterlegt. „Alle Veranstaltungen fallen coronabedingt aus“, erklärte Müslüm Kara.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.