Silvester erlebte Bordesholms Amtsdirektorin Anja Kühl in Hamburg in der Elbphilharmonie. „My Fair Lady“ stand auf dem Programm. Zum Jahresauftakt im Rathaus sind am Donnerstag die Vorbereitungen zum Neujahrsempfang am Freitag, 10. Januar, angelaufen. Neuerungen plant die Verwaltungschefin nicht.