Es ist der erste Karton mit Habseligkeiten, den Carl-Sebastian Zoellner in das Büro im zweiten Stock des Amtsgerichts in Rendsburg trägt. Vorgängerin Rine Peters räumt noch aus, viele blanke Nägel stehen in dem spartanisch gehaltenen Raum aus den Wänden. Das schwarze Sakko trägt Zoellner heute offen, wirkt jung mit seinen 43 Jahren. "Ich kenne hier noch viele Gesichter", sagt er.

Amtsgericht Rendsburg: Direktor wirkt nahbar

Vor einer Dekade hatte Zoellner hier schon einmal für gut ein Jahr als Richter gearbeitet. "Das kollegiale Miteinander war damals schon klasse", sagt er und will damit explizit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Wachtmeisterei bis zu den Richtern gemeint wissen. Den Kontakt habe er seither gehalten, sei nicht nur zur Weihnachtsfeier nach Rendsburg gekommen. Sätze wie diese sind es, die den promovierten Juristen nahbar wirken lassen.

Dabei hat Carl-Sebastian Zoellner eine beachtliche Karriere hingelegt: Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Kiel, den Niederlanden und den USA leitete er unter anderem das Ministerialbüro der damaligen Justizministerin Anke Spoorendonk (SSW) und sprach zuletzt im Landgericht Kiel Recht.

Zoellner engagiert sich für den Berufsstand

Neben seiner Tätigkeit bei Gericht ist der zweifache Familienvater auch Vorsitzender des Kieler Richtervereins, setzt sich dort für die Interessen der Berufsgruppe ein. "Dieses Engagement möchte ich fortführen", sagt er.

Promoviert hat Zoellner in internationalem Wirtschaftsrecht. "Das wird hier so nicht verhandelt", sagt er lachend. Rendsburg sei dennoch eine Wunschadresse für ihn. "Für mich ist das Amtsgericht für die Akzeptanz von Justiz und Rechtsstaat in der Bevölkerung die entscheidende Stelle." Schließlich führten die wenigsten Menschen Rechtsstreitigkeiten vor dem Oberlandesgericht oder dem Bundesgerichtshof. Deswegen sei der erste und oft auch einzige Kontakt der zum Amtsgericht.

Amtsgerichtsdirektor verhandelt noch selbst

Im Elfenbeinturm sitzen, das ist nichts für den Ostfriesen. Neue Herausforderungen hingegen schon: "Die Fälle am Amtsgericht sind so bunt wie das Leben", sagt er. Zum Glück bestehe seine Tätigkeit daher nicht nur aus Verwaltungsaufgaben, der Direktor verhandelt auch selbst. „Das ist der Reiz an dem Job.“

Dabei seien die Fälle, die am Amtsgericht verhandelt werden, alles andere als Nachbarschafts-Petitessen. "In Familiensachen geht es zum Beispiel um das Sorgerecht für die Kinder", sagt Zoellner. Außerdem könnten Straftaten verhandelt werden, bei denen eine Verurteilung zu bis zu vier Jahren Gefängnis anstehe. Wie sich ein Verfahren entwickelt, könne man anhand der Akte kaum abschätzen. "Da gibt es immer wieder Überraschungen, positive wie negative", so der Jurist. Er ist darauf vorbereitet.

Polarisierung der Gesellschaft im Internet bereitet Sorgen

Sorgen bereitet dem künftigen Vorgesetzten von rund 70 Mitarbeitern jedoch die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft im Internet. "Wer sich schlecht behandelt fühlt, findet dort Gleichgesinnte." Das gelte etwa für die Reichsbürgerszene. Vorgefertigte Schriftsätze, aus dem Internet heruntergeladen und in Massen an die Gerichte geschickt, belasteten die Justiz zunehmend. Außerdem könnten Mitarbeiter an den Pranger gestellt werden. "Das geht so weit, dass es Bedeutung für unsere Sicherheit haben kann", so Zoellner.

Eine etwas banalere und dennoch große Herausforderung wird für den neuen Direktor die anstehende Sanierung des Gerichtsgebäudes sein. Ab Juni soll in der Königstraße der Altbau erneuert werden. Zwei Jahre sind dafür angedacht, in denen ein Teil der Mitarbeiter des Gerichts in Containern auf dem Gelände untergebracht ist, verhandeln muss, während auf dem Gelände Bagger rollen oder Handwerker arbeiten. "Das wird ein Stresstest", sagt er selbst.

Seiner Aufgabe als Chef des Amtsgerichts Rendsburg blickt Carl-Sebastian Zoellner dennoch positiv entgegen. Er begreife sich als Teil eines Teams, das "kollegial, zupackend und konstruktiv" mit Herausforderungen umgehe. Den Ehrgeiz, den Zoellner zweifellos hat, trägt er nicht vor sich her. Vielleicht seine größte Stärke.