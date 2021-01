Molfsee

Der Haushalt 2021 lag am Dienstag pandemiebedingt ohne Vorberatung im Amtsausschuss zur Entscheidung vor. „Wir müssen heute beschließen“, sagte Amtsvorsteher Manfred Tank. Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes belief sich laut Entwurf auf rund 2,94 Millionen Euro.

„Um die laufenden Kosten zu decken, ist eine Amtsumlage von 2,59 Millionen Euro notwendig“, erklärte der Vorsitzende. Berücksichtigt sei auch die vorab beschlossene Erhöhung der Stellenzahl um insgesamt 0,46 Stellen in den Bereichen Verwaltung, Betreuung von Flüchtlingen und Archiv. Sie sei mit Mehrkosten von rund 16.800 Euro verbunden.

Vorplatzerneuerung war für 240.000 Euro angedacht

Im Vermögenshaushalt, der im Entwurf ein Volumen von 283.700 Euro aufwies, war vor allem die geplante Erneuerung des Vorplatzes am Amtsgebäude mit rund 240.000 Euro vorgesehen. Schon im vergangenen Jahr wurden drei verschiedene Varianten für die Umgestaltung von Landschaftsplanerin Sandra Böhnert vorgestellt. Die Kosten wurden auf 178.000 bis 240.000 Euro geschätzt. In der größten Lösung verschwindet auch die Senke vor dem Gebäude. Neben neuem Pflaster sind zudem mehrere begrünte Sitzbereiche, Parkplätze an der Straße und ein Unterstand für Fahrräder vorgesehen, ebenso Ladesäulen für Elektroautos.

„Da noch keine Entscheidung für einen Entwurf gefallen ist, sind wir in der Planung von der teuersten Lösung ausgegangen“, sagte Tank. Finanziert werden soll die Investition entweder durch eine Kreditaufnahme von 100.000 Euro und der Auflösung der Rücklagen des Amtes oder - ohne Kredit – über eine entsprechende Erhöhung der Amtsumlage.

Gemeinden verordnen sich Sparkurs

„Ich habe aus diversen Gemeinden die Rückmeldung bekommen, dass die Haushalte 2021 erheblich angespannt sind, sodass wir im Amt Geld sparen sollten“, sagte Tank. Er schlug vor, die Neugestaltung des Vorplatzes um ein Jahr zu verschieben.

Das begrüßte Blumenthals Bürgermeister Johann Brunkhorst. Seit 2017 sei die Amtsumlage kontinuierlich gestiegen, die Kreisumlage hätte sich dagegen positiver entwickelt. Insgesamt ist die Amtsumlage in den vergangenen vier Jahren um rund 570.000 Euro gestiegen, ein Plus von etwa 28 Prozent. Brunkhorst riet zum Verzicht auf die zusätzlichen Ausgaben, dem schloss sich der Ausschuss einstimmig an.