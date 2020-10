Der Countdown läuft: Am Sonntag, 8. November, steht in Molfsee die Bürgermeister-Wahl auf dem Plan, Amtsinhaberin Ute Hauschild tritt erneut an, Herausforderer ist Timo Boss. Seit dem 28. September ist bereits eine Briefwahl möglich, am Sonnabend, 3. Oktober, startet der Wahlkampf in Molfsee.