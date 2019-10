Parkplatznot an der Verwaltungsakademie

Bordesholm

Das Parkplatzproblem wurmt die Anlieger und auch den Seniorenbeirat in Bordesholm. „Das ist ein echtes Problem, das so nicht mehr hinnehmbar ist“, kritisierte Beiratschef Volker Barkmann. Vor allem sind Alte Landstraße sowie Haidbergstraße und der öffentliche Parkplatz am Alten Kreishaus zugeparkt.

Parkplatznot bei täglich bis zu 380 Besuchern

Zurzeit bietet die Verwaltungsakademie, die seit 1946 am Standort Alte Landstraße/Heintzestraße am Bordesholmer See existiert, 265 Stellflächen an. Für die Frequentierung der Schule, die im Herbst 2018 ihren neuen 5,7 Millionen Euro teuren neuen Multifunktionstrakt einweihen konnte, ist das aber eindeutig zu wenig. 350 bis 380 Besucher sind täglich in der Einrichtung: Internatsschüler, die von Montag bis Freitag dort leben, Personal und Gäste von Tagesseminaren. „Davon kommt sicher nicht jeder mit dem eigenen Wagen, aber viele“, so Bürgermeister Ronald Büssow ( SPD), der in der Sitzung der jüngsten Gemeindevertretung über die Beschwerden berichtete.

51 zusätzliche Parkplätze für die Verwaltungsakademie in Bordesholm

Im Amt Bordesholm ist die Problematik bekannt. Ordnungsamtsleiter Sven Ingwersen sagte: „Die Probleme sind auch nicht von der Hand zu weisen.“ In der vergangenen Woche gab es bereits ein Treffen von Vertretern aus Gemeinde, Amt und Verwaltungsschule. Laut gültigem Bebauungsplan von 2013 könnte die Akademie kurzfristig 51 Stellflächen zusätzlich schaffen, führte er aus. Eine Entscheidung der Akademie über die Realisierung steht aber aus. Ein Verbesserungsbedarf werde aber seitens der Schule um Seminarleiter Florian Gröblingshoff auch gesehen, berichtete Ingwersen. Laut Schule ist die Zahl der Schüler deutlich angezogen, weil deutlich mehr ausgebildet wird. Gemeindechef Büssow machte deutlich, dass man beim Verein zu Unterhaltung der Schleswig-Holsteinischen Gemeindeverwaltungsschule, der Träger der Einrichtung ist, auf die Umsetzung der zusätzlichen Stellflächen drängen werde.

Autos parken auch oft im Halteverbot

Der Seniorenbeirat würde eine schnelle Umsetzung der Pläne begrüßen. „Unser wundert eigentlich, dass im Zuge des Neubaus keine Tiefgarage gebaut wurde. Aber das scheiterte wohl am Geld. Die kurzfristige Umsetzung der zusätzlichen Flächen darf aber nicht daran scheitern“, so Volker Barkmann. Das größte Problem entsteht nach seinen Angaben, wenn die Straße und auch Gehwege von Autos dicht geparkt würden. „Für Rollstuhlfahrer sind die Bereiche dann schwer zu passieren und auch nicht einsehbar.“ Ordnungsamtsleiter Ingwersen betonte dazu, dass es sich um eine Tempo 30-Zone handele, in der auch geparkt werde dürfe. Nicht hinnehmbar seien aber Autos, die stundenlang im absoluten Halteverbot stünden. Und das kommt laut Seniorenbeirat oft vor.

Park & Ride sollte auch angeboten werden

Für die SPD-Gemeindevertreterin Birgit Heinzel sollte die Verwaltungsschule auch über Park & Ride nachdenken. Sie schlug die Parkflächen auf dem Festplatz an der L 318 vor. „Die Schule müsste dann einen Shuttle organisieren.“ Aus Sicht von Ursula Schulz-Ehlbeck (Grüne) sollte die Akademie für Fahrgemeinschaften und Busse und Bahnen werben. „Der Shuttle könnte Gäste am Bahnhof einsammeln.“

