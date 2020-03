Sieger des Nordmetall Cup Schleswig-Holstein 2020 ist das Team Blue Ocean vom Gymnasium Kronshagen. 18 Mannschaften waren am Sonnabend bei dem von der Nordmetall-Stiftung zum elften Mal ermöglichten Schülerwettbewerb „Formel 1 in der Schule“ in der Nordakademie in Elmshorn gegeneinander angetreten.