Wird der 1,4 Kilometer lange Moorweg in Bordesholm nach der Sanierung 2021 zur Raserstrecke? Das befürchten jedenfalls Anlieger. Ihre Sorgen trugen sie in einer Info-Veranstaltung im Rathaus in Bordesholm vor. Bewohner aus der Anliegerstraße Am Mühlenteich wiesen erneut auf ihr Parkproblem hin.