Wenn es ein Verkehrsproblem gibt, ist eine Einbahnstraße momentan in Bordesholm die Lösungs-Wunderwaffe. In der Eidersteder Straße kommt die Anordnung im Juli oder August – wegen des neuen Kindergartens am See. Für die Holstenstraße und den Einkaufsbereich ist sie mal wieder im Gespräch.