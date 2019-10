Gulli als Stolperfalle

Bordesholm

Den kaputten Gulli vor dem Haus am Brinkensteg 19 hatte Doris Günther beim Spazierengehen mit ihrem Hund entdeckt. Aus dem massiven Deckel ist ein Stück herausgebrochen, die Bordesholmerin informierte die Amtsverwaltung im Rathaus mit einer Mail über das Malheur. „Im Dunkeln kann man da schon hängenbleiben, da ist ein richtiges Loch. Mit der Mail wollte ich meine Bürgerpflicht nachkommen und bat um Abhilfe“, erzählte sie.

Anwohnerin moniert falschen Standort

Eine Reaktion gab es gleich am nächsten Tag – aber anders als gedacht. Plötzlich stand am Gulli vor dem Haus Brinkensteg 10 und damit dem Wohnhaus von Doris Günther eine Warnbake. Sie informierte am gleichen Tag das Amt und sprach in ihrer Mail von einer fehlerhaften Reaktion. Passiert ist seitdem aber nichts. Klaus Hertel, der im Brinkensteg 19 wohnt, hatte bereits im Sommer das Rathaus auf den kaputten Gulli aufmerksam gemacht. Die Amtsverwaltung hatte daraufhin einen neuen Gulli bei einer örtlichen Tiefbaufirma bestellt.

Verwaltung nimmt Firma in Schutz

Dorthin wurden auch die Mails von Doris Günther weiter geleitet. „Das ist auch sofort nach Eingang bei uns passiert“, erklärte Ordnungsamtsleiter Sven Ingwersen. Er räumte ein, dass der Auftrag zur Erneuerung des Gullis vor längerer Zeit erfolgt war. Nach einem Blick vor Ort im Brinkensteg rechtfertigte Ingwersen aber das Vorgehen der Tiefbaufirma. Denn auch der Gulli vor dem Haus Nummer 10 sei kaputt. Den Einlaufdeckel am Haus Nummer 19 könne man jedoch nicht absichern, der Gulli befindet sich mitten vor der Grundstücksauffahrt. „Wir können die Auffahrt eines Privatgrundstücks nicht einfach absperren“, so Ingwersen.

Für Doris Günther ist das Vorgehen nicht nachvollziehbar. Man könne von Glück sagen, dass am Haus Nummer 19 noch nichts passiert sei. „Man muss sich einfach was einfallen lassen, ein Brett drüberlegen oder meinetwegen einen Ziegelstein hochkant reinstecken“, sagte sie. Dass der Gulli vor ihrer Haustür abgesperrt wird, sei nicht unbedingt notwendig. „Er ist ein bisschen lädiert, aber nicht so, dass er unbedingt eine Gefahr darstellt.“ Sie hätte sich zudem eine Reaktion auf ihre Schreiben gewünscht, führte sie weiter aus.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.