Bundesweit haben die Corona-Impfungen in den Arztpraxen begonnen, auch in Bordesholm ist das Vakzin von Biontech/Pfizer im Laufe des Dienstags eingetroffen und zum großen Teil an Ärzte ausgeliefert worden. Der gelieferte Impfstoff muss bis Ende der Woche in die Oberarme gespritzt werden.