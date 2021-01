Kronshagen

„Die Nachfrage ist riesig“, sagt Dr. Ullvi Bluhm aus der Apotheke im Hochhaus in der Kronshagener Ladenzeile am Mittwochmittag. Schon am Vortag hätten viele Kunden begonnen, sich mit FFP2-Masken auszustatten. Die öffentliche Diskussion über eine mögliche Verpflichtung zum Tragen von medizinischen Masken hatte sie dazu veranlasst. „Es rufen auch viele an, und fragen, ob wir noch Masken haben. Bisher haben wir keinen Engpass und sind gut bevorratet“, sagt Bluhm. „Ich beobachte täglich die Zahlen“, ergänzt Inhaber Klaus-Michael Umlauff, der mögliche Nachbestellungen im Blick hat.

Bei der hohen Nachfrage nach medizinischen Masken treffen zwei Faktoren zusammen. Zum einen ist sie Reaktion auf den politischen Beschluss zum verpflichtenden Tragen beim Einkaufen oder im ÖPNV. Zum anderen werden jetzt langsam die Bezugsscheine für FFP2-Masken, die Menschen über 60 Jahre und Risikopatienten von ihren Krankenkassen bekommen haben, eingelöst.

Keine Lieferschwierigkeiten im Moment

„Das geht jetzt erst so langsam los. Und dann ballt sich die Nachfrage natürlich“, sagt Bluhm. So ist auch die Lage in der Ulex Apotheke in der Kopperpahler Allee. Auch hier sei die Nachfrage am Mittwoch deutlich erhöht gewesen. „Wir sind mit einem guten Vorrat ausgestattet und laufen nicht leer", sagt eine Mitarbeiterin. Im Moment gäbe es keine Lieferschwierigkeiten. „Aber das kann sich in ein paar Tagen ändern“, sagt sie.

Dass sich die Lage verändert, erwartet Lieferant Gerhard Schwarzat, Geschäftsführer der Kronshagener Firma Kronsguard: „Der Markt wird sehr knapp“, sagt er. Schwarzat beliefert unter anderem auch die Kronshagener Apotheke im Hochhaus mit Masken. Dort habe man sich frühzeitig gekümmert und bevorratet. Doch die Möglichkeit hätten viele Unternehmen nicht genutzt. Nun steige die Nachfrage nach FFP2-Masken, auch durch die Bezugsscheine. Doch bis die Kapazitäten in der Produktion gesteigert würden, brauche es Vorlaufzeit. „Daher rechne ich in absehbarer Zeit mit steigenden Preisen“, sagt Schwarzat. Eine längerfristige Planung von etwa vier Wochen seitens der Unternehmen könnte es den Lieferanten ermöglichen, zu konstant soliden Preisen Masken anzubieten, ergänzt er. Bei den OP-Masken sei kein Lieferengpass zu erwarten. Seine Firma habe zum Beispiel gerade 400.000 dreilagige OP-Masken auf Lager, die zudem eine gute Alternative für den kleinen Geldbeutel seien.

In der Ulex Apotheke liegt der Preis für eine OP-Maske derzeit bei 20 Cent. Die FFP2-Maske wird dort für 2,45 Euro angeboten. In der Apotheke im Hochhaus kostet ein Dreierpack FFP2-Masken 5,45 Euro, zehn Stück liegen bei 17,45 Euro. Fünf OP-Masken kosten 4,95 Euro, 50 Stück 18,55 Euro. Einen erhöhten Beratungsbedarf stellt man in beiden Apotheken nicht fest. „Die Leute wissen Bescheid, und kommen direkt mit ihrem Wunsch“, sagt die Mitarbeiterin in der Ulex Apotheke. Auch bei Bluhm gibt es einen Beratungsbedarf „nur sehr selten“.

Beim Tragen gibt es einiges zu beachten

Zwar wünschen in den Kronshagener Apotheken nur wenige Kunden eine Beratung zum Thema Masken. Doch beim Tragen und der Verwendung von FFP2- sowie OP-Masken gibt es einiges zu beachten. Im Rahmen des Arbeitsschutzes sollen FFP2-Masken nach einer Schicht, also acht Stunden, oder bei Durchfeuchtung entsorgt werden. Die Zeitdauer kann aufgeteilt werden, zum Beispiel um 16 Mal für 30 Minuten einkaufen zu gehen. In der Zwischenzeit sollte die Maske in einem separaten Beutel aufbewahrt oder aufgehängt werden. Die OP-Maske hingegen darf nur einmalig genutzt werden.