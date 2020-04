Es wird – rein verkehrstechnisch – schwierig in der Gemeinde Flintbek. Der Grund: Zwei Mal wurden die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke im Bereich Eiderkamp verschoben, nun soll es jedoch tatsächlich losgehen: In der Zeit vom 9. April, 12 Uhr, bis 14. April, 12 Uhr, wird der Bereich voll gesperrt.

Von Sorka Eixmann

Aufgrund von Kanalsanierungen und Asphaltarbeiten mussten der Bereich im Eiderkamp an der Eisenbahnbrücke bereits mehrfach gesperrt werden. Nun steht die nächste Vollsperrung in dem Bereich an: Die Deutsche Bahn muss Arbeiten an den Widerlagern der Brücke durchführen und sperrt die Straße an den Osterfeiertagen.