Im vorigen Jahr ist die Freiwillige Feuerwehr Kronshagen zu 119 Einsätzen ausgerückt. Einer war so belastend, dass die Einsatzkräfte im Anschluss selbst Hilfe benötigten. Kritik übte die Feuerwehr an Tempo 30 in Kronshagen, dadurch seien vorgegebene Hilfsfristen nicht mehr einzuhalten.