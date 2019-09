Selbstbewusstsein ist der Schlüssel

Kronshagen

Die ehemalige Bildungsministerin und ehemalige stellvertretende Ministerpräsidentin Ute Erdsiek-Rave und der ehemalige Staatssekretär Rolf Fischer erinnerten als Weggefährten an die 1992 verstorbene SPD-Politikerin Lianne-Maren Paulina-Mürl, die in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden wäre.

Lianne Paulina-Mürl war Wegbereiterin für Frauen in der Politik

Die SPD-Politikerin war in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts an einer politischen Umwälzung beteiligt: Sie war eine der Wegbereiterinnen für Frauen in der Politik. Lianne Paulina-Mürl baute dafür als Vorsitzende des Arbeitskreises sozialdemokratischer Frauen (AsF) das bundesweit erste Frauenbüro der SPD in Kiel auf.

„Meine Herren, meine Damen!“ machte bundesweit Furore

Als erste Landtagspräsidentin Schleswig-Holsteins machte Lianne Paulina-Mürls Begrüßung der Abgeordneten „Meine Herren, meine Damen!“ bundesweit Furore. Die kleine Veränderung der Grußformel wirkte wie ein Fingerzeig. Sie hinterfragte Traditionen und hatte die Fähigkeit, mit Charme zu überzeugen, ohne zu brüskieren, berichtete Ingrid Weskamp von der Geschichtswerkstatt der SPD.

Grundeinstellung: „Ich kann das!“

Eine Besucherin aus dem Plenum wollte die charismatische Politikerin als Vorbild für die heutige Frauenpolitik sehen. „Was können Politikerinnen von Lianne Paulina-Mürl lernen?“ beantwortete Ingrid Weskamp: Selbstbewusstsein. Die Grundeinstellung der gebürtigen Westpreußin sei „ich kann das“ gewesen.

„Sie hat sich in die Themen eingearbeitet“, berichtete Rolf Fischer, der Lianne Paulina-Mürl als Wahlkampfmitarbeiter kennengelernt hatte. Um etwa den kameralistischen Haushalt zu verstehen, habe die Gemeindevertreterin die Verwaltungsmitarbeiter so lange gefragt, bis sie das Zahlenwerk durchschaute und auf der Grundlage argumentieren konnte. „Sie hat genervt“, meinte Rolf Fischer positiv und schlug den Bogen zur Gegenwart „In manchen Gremien hat man heute den Eindruck, dass die Politiker die Vorlagen gar nicht lesen.“

Reihe über Frauen in der Politik geplant

Die von der AsF-Vorsitzenden Anja Bull organisierte Talkshow sei nur ein Baustein in der AsF-Vortragsreihe, um in allen Generationen Interesse an der Politik und der Partei zu wecken, sagte Ingrid Weskamp: „Wir brauchen alles. Die Rückbesinnung auf Vergangenheit und aktuelle Themen.“ In der Geschichtswerkstatt ist eine Reihe über Frauen in der Politik ist geplant.

