Rendsburg

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Mittelholstein ist gespalten: Zwar sorgt die saisonale Belebung für weniger Arbeitslose. Der Anteil der langzeitarbeitslosen Menschen steigt jedoch. Zudem bleibt die Nachfrage nach Arbeitskräften auf einem niedrigen Niveau, und viele Ausbildungsstellen bleiben leer.

„Die übliche Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt findet mit Verspätung jetzt statt. Im Vergleich zum Februar haben sich weniger Personen aus der Erwerbstätigkeit arbeitslos melden müssen“, sagte Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit Neumünster, zu den Arbeitsmarktzahlen im März. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bleiben aber nach wie vor deutlich spürbar: „Die Zahlen liegen pandemiebedingt deutlich über dem Vorjahresniveau“, ergänzte Bagger.

1165 mehr Menschen im Kreis arbeitslos im Vergleich zum Vorjahr

Insgesamt 10.780 Menschen waren in Mittelholstein im März arbeitslos gemeldet – 295 weniger als im Februar, aber 1921 mehr im Vergleich zum Vorjahr. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde lag die Zahl der Arbeitslosen im März bei 6626 - 1165 mehr als im Vorjahr. Das Instrument der Kurzarbeit spielt laut Agenturchefin Bagger weiterhin eine große Rolle auf dem Arbeitsmarkt. „Die starke Inanspruchnahme der Kurzarbeit verhindert immer noch einen höheren Zugang Erwerbstätiger in die Arbeitslosigkeit“, sagte sie. Seit dem Beginn der Pandemie haben im Kreis Rendsburg-Eckernförde 3.376 Betriebe mit maximal 34.508

betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit der Kurzarbeit genutzt.

Fachkräftemangel wird "durch Corona nicht aufgehalten"

Luft nach oben gibt es noch auf dem Ausbildungsmarkt. Rein rechnerisch kommen aktuell 1,7 Berufsausbildungsstellen auf eine Bewerbung. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Bewerberinnen und Berwerber um satte 19,5 Prozent gesunken. Daher appelliert Bagger an Jugendliche, Unterstützung in Form einer Berufsberatung zu nutzen. Die Chancen, kurzfristig einen Ausbildungsplatz zu finden, „standen selten so gut“, sagte sie. Auch die Unternehmen sollten trotz Pandemie weiter ausbilden: „Der Fachkräftemangel wird durch Corona nicht aufgehalten. Er ist präsent und offenbart sich spätestens, wenn sich die Türen wieder mehr öffnen dürfen.“