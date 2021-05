Flintbek

Das 70-jährige Bestehen konnte noch mit einem Fest gefeiert werden, seit Corona ist alles anders. "Ein Fest wird es nicht geben, aber eine kleine Überraschung für unsere Mitglieder haben wir schon", sagt Armin Arend.

Ab Juli ist wieder Präsenz-Beratung geplant

Auch für ihn und die Vorstandsmitglieder Karen Johannsen (Stellvertreterin), Antje Micheel (Frauensprecherin), Ursel Voigt (Schriftwartin) und Dorit Hardekopf (Schatzmeisterin) war das Jahr der Pandemie ungewöhnlich. "Wir haben erst Beratung auf Abstand coronakonform gemacht, aber seit einigen Monaten eben nur noch telefonisch", erklärt der 82-Jährige. Einen Lichtblick gibt es schon: "Wir hoffen darauf, dass wir ab Juli wieder Präsenz-Beratung im Rathaus Flintbek anbieten können."

Die Arbeit im Sozialverband ist häufig eine, die eher im Stillen stattfindet. Immer am ersten Donnerstag im Monat wurden Beratungsstunden angeboten, viele Flintbeker und auch Auswärtige nutzen das kostenlose Angebot. „Wir bieten Hilfe in allen sozialen Angelegenheiten an. Das bedeutet auch, dass wir beim Ausfüllen von Anträgen und bei der Durchsetzung von Anträgen helfen“, erklärt Arend. Dabei kann es sich um Probleme in der Pflegeversicherung, im Bereich der Arbeitslosenversicherung oder auch um den Umgang mit Schwerbehinderungen handeln – alles, was in das Sozialrecht gehört, kann beim Sozialverband ge- und erklärt werden. Und zwar von Fachleuten: "Es sind bei uns nur Juristen dabei."

2020 hat Sozialverband im Kreis 2 Millionen Euro erstritten

Wie gut diese Arbeit funktioniert belegen Zahlen: „2020 wurden Nachzahlungen in Höhe von mehr als 2 Millionen Euro kreisweit erstritten", kennt Arend die aktuellen Zahlen. 2019 waren es noch knapp über eine Million Euro im Kreisgebiet. Die Mitgliedschaft kostet 6 Euro im Monat, in Flintbek sind 550 Mitglieder im Sozialverband. "Wer Mitglied ist, muss sich im Falle von Anträgen um nichts mehr kümmern. Unsere Volljuristen machen die Arbeit und halten die Mitglieder auf dem Laufenden.“

Bei der Gründung und auch in den Jahren danach habe sich vorwiegend um Kriegsversehrte, Kriegerwitwen und -waisen gehandelt, die Hilfe und Unterstützung brauchten. Das hat sich geändert. "Häufig sind es Menschen um die 40 oder 50 Jahre, die gesundheitliche Probleme haben und über Renten oder Schwerbehindertengrade informiert werden wollen", sagt Arend.

Verein hat 550 Mitglieder, Beratungen sind sehr gut besucht

Denn das Sozialrecht ist kompliziert. Bescheide für Rentner, Schwerbehinderte oder Pflegebedürftige seien oft nicht nachvollziehbar, häufig komme es zu falschen Berechnungen: "Es gibt viel zu tun, pro Beratungstermin sind bis zu 15 Menschen bei uns."

Der gebürtige Kieler Arend lebt seit 1944 in Flintbek-Voorde, als Jugendlicher trat er in die freiwillige Feuerwehr ein, später war er sogar 18 Jahre lang Wehrführer in Voorde. Was den Sozialverband auch noch ausmacht, sind Vorträge zu Themen wie Gesundheit oder Ernährung, aber auch Kaffeenachmittage und Ausflüge. "Doch das wird sicher noch dauern, bis wir das auch wieder anbieten können."