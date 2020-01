Die Bordesholmer Sparkasse feiert in diesem Jahr ihren 175. Geburtstag. Trotz verstärkter Digitalisierung setzt die Bank weiter auf Kundennähe in Filialen – und baut die zu Nachbarschaftstreffs um. Am 20. Januar startet in der Hauptstelle die für dreieinhalb Monate angesetzte Modernisierung.