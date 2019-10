Rock Deine Hochzeit ist das Messemotto

Seit vier Partien in Folge konnte der TSV Vineta Audorf in der Fußball-Verbandsliga Nord keinen Treffer erzielen. Auch gegen den TSV Nord Harrislee stand am 13. Spieltag vorne die Null. Weil es aber hinten einmal klingelte, verlor Vineta mit 0:1 und damit auch das vierte Spiel in Serie.