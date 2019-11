Nach langem Warten ist es nun soweit: Die Bauarbeiten im Zuge der Umgestaltung des Kronshagener Ortskerns haben auf der Südseite am Bahnhofsvorplatz begonnen. Im Juni 2020 will man dort fertig sein. Derweil nimmt der Zeitplan für die Nordseite konkretere Formen an. Es bleiben aber noch Fragen offen.