Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn 215 müssen sich in beiden Fahrtrichtungen vom 26. Oktober bis 30. April 2021 auf temporäre Behinderungen einstellen. In dem zehn Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Dreieck Bordesholm und der Anschlussstelle Blumenthal erfolgen Arbeiten am Entwässerungssystem.