Brügge

Dutzende Sprühfarbdosen hat Harald Boigs für sein ehrgeiziges Unterfangen mitgebracht. Seit einer Woche bearbeitet der Bordesholmer von der gesponserten Teleskop-Arbeitsbühne aus die Blechfassade der gut 100 Jahre alten Scheune an der Dorfstraße. Zunächst musste die alte Farbe entfernt und dann die Fläche grundiert werden. „Die Vorbereitung nimmt die meiste Zeit in Anspruch“, erzählt der Künstler, dessen Motive bereits zahlreiche Trafos, Unterführungen und Fassaden in der Region zieren.

Eiszeitbild mit Mammuts und Blühpflanzen

Auf den Tor zur Urzeit-Giebel sprüht Boigs eine sommerliche Wiesenlandschaft, wie sie vor 20000 Jahren ausgesehen hat. Mammuts werden sich dort ebenso tummeln wie Wölfe und Rentiere – und jede Menge blühende Pflanzen. Unter der Überschrift „Das Tor zur Urzeit blüht auf“ soll auch ein vier mal 20 Meter breiter Streifen vor der Fassade mit einer Wiese voller Blühpflanzen angelegt werden. Eingebaut wurde bereits eine große Glastür, vier Sitzbänke wurden angeschafft. Dort können zukünftig die Gäste des geplanten Museumscafés Platz nehmen.

Anzeige

Eine Spielkiste für Kinder sowie Sonnenkollektoren sind ebenso vorgesehen. Mit dem Projekt wollen die Museumsmacher um Dr. Gerald Kopp die Themenbereiche Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Besiedlungsgeschichte und die Energiewende verbinden. „Wir wollen so unsere Attraktivität steigern und unser Ziel von jährlich über 3000 Besuchern erreichen“, erklärt der wissenschaftliche Leiter der von einem Verein geführten Einrichtung.

Weitere KN+ Artikel

Museum verzeichnet starken Besucherandrang

Die aktuellen Zahlen geben dem Diplom-Geologen recht: Jeweils 50 Interessierte kamen zu den jüngsten Kiesgruben-Exkursionen, im Juli zählte das Urzeitmuseum über 300 Besucher. „Das ist drei Mal soviel wie in den Vorjahren, die Leute standen teilweise Schlange vor dem Eingang“, sagt der 72-Jährige. Er freut sich über die Unterstützung von Firmen aus der Region, die erhebliche Preisnachlässe gewähren oder sogar kostenlos Dienstleistungen übernehmen.

Für das Eiszeitwiesenprojekt hat das Urzeitmuseum mit dem Deutschen Verband der Archäologie einen großzügigen Geldgeber gefunden. Der Verband übernimmt drei Viertel der Gesamtkosten von 20000 Euro. Das Riesenbild soll im Laufe des Herbstes fertig werden – und könnte mit dem beginnenden Laubfall dann auch gut von der nahen L 49 bewundert werden.

Mehr aus der Region um Rendsburg lesen Sie hier.