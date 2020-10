Groß Buchwald

"Ich freue mich riesig, dass die Behörden nun doch ein Einsehen im Sinne der Bewohner haben", betonte Bürgermeister Holger Gränert am Montag. "Für die Dauer der Baumaßnahme auf der B 205 stimmt der Kreis einer Geschwindigkeitsbeschränkung im Verlauf der Ortsdurchfahrt aus Lärmschutzgründen zu. Aufgrund von Messungen konnte das nun rechtssicher festgestellt werden", gab Amtsdirektorin Anja Kühl die Zustimmung weiter. Wann die Tempo 30-Schilder aufgestellt werden, steht aber nicht fest. Gränert rechnet bis Dienstag damit.

22 Plakate entlang der L 49

Bereits im Sommer waren die Schilder schon einmal aufgestellt, aber nach vier Tagen wieder abgebaut worden. Als "Fehler der Behörde" wurde das damals kommuniziert. Die Gemeinde, vor allem ihre Bürger, blieben aber am Ball. Bei zwei großen Malaktionen, in denen alle Teilnehmer Ärger, Unverständnis und Resignation einfließen lassen konnten, sind mittlerweile 22 Plakate entstanden, die entlang der L 49-Ortsdurchfahrt um Verständnis und um Tempo 30 bitten. Bisher gilt die Geschwindigkeit nur direkt am Dorfplatz auf einem 200 Meter langen Teilstück. "Es ist deutlich wahrzunehmen, wenn sich alle Verkehrsteilnehmer daran halten", so Gränert.

Anzeige

Letzter Unfall am 20. September

Knapp 4200 Fahrzeuge brettern auf der Umleitungsstrecke täglich durch das Dorf. Fast doppelt so viele wie vorher. "Wenn man sich fünf Minuten an der Straße unterhält, dann macht der Lärm aggressiv", so Gränert. Und Fritz Delfs, der direkt an der Trasse in Richtung Brügge wohnt, betont: "Wenn man im Vorgarten etwas macht, dann könnte man schreien, so schlimm ist das." Das beginne morgens um 4 Uhr. Der bekannte Heimatmaler hat sich auch an der Aktion beteiligt und eine Sonnenblume mit einer 30 kreiert. Der letzte Unfall passiert am 20. September. Ein großer AMG-Mercedes war mit sehr hohem Tempo auf das Grün der Verschwenkung im Ortseingang gerast, berichtet der Gemeindechef.

Tempo 30 ist Gemeinschaftswerk

Für Gemeindechef Gränert ist die Bewilligung ein Gemeinschaftswerk von vielen. Er dankte der Amtsdirektorin Anja Kühl, die sich mit Nachdruck beim Leiter des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr für die Temporeduzierung eingesetzt hatte, sowie dem Ordnungsamt. Zudem habe der CDU-Landtagsabgeordnete Hauke Göttsch dafür gesorgt, dass verschiedene Behörden überhaupt wieder miteinander kommuniziert hätten, so Gränert.

Überwachung soll jetzt auch kommen

Wichtig sei jetzt aber auch, dass die Regelung überwacht werde. Ein Ergebnis der vergangenen Messung durch den "Panzer-Blitzer" des Kreises Rendsburg-Eckernförde Ende September liegt noch nicht vor. "Nach wenigen Tagen hatte sich der Standort am Dorfplatz zwar rumgesprochen, aber die ersten Tage gab es ein Blitzlichtgewitter". Die Baustelle auf der B 205 und somit auch der Umleitungsverkehr wird noch bis in den Dezember dauern. Gränert glaubt das aber erst, wenn definitiv die Umleitungsschilder abgebaut werden. Sein Gefühl: Die Baustelle wird mindestens noch bis in den Januar gehen.

Weitere Nachrichten aus der Region Rendsburg lesen Sie hier