Angst vor Corona: Patienten bleiben aus

Offenbar haben viele Betroffene derzeit Angst vor einer Infektion mit dem Corona-Virus und meiden den Gang ins Krankenhaus. Gespräche mit Kollegen zeigen: In ganz Deutschland – so auch in der Imland-Klinik – sind in den vergangenen Wochen etwa 40 Prozent weniger Patienten mit derartigen Beschwerden eingeliefert worden. „Das ist dramatisch“, sagt Pulkowski.

Bei Schlaganfall oder Herzinfarkt zählt jede Minute

Vor allem die Fälle von sogenannten „transitorisch ischämischen Attacken“ bei dem Patienten kurzzeitig Symptome verspüren, diese aber wieder abklingen, bereiten den Medizinern Sorge. Denn: Wenige Wochen später kann es für Betroffene, die die ersten Symptome zunächst ignoriert haben, lebensbedrohlich werden. „Es nützt ja nichts, wenn wir uns hier in der Abteilung im Laufschritt um diese Patienten kümmern, diese aber erst noch eine Nacht darüber geschlafen haben“, sagt Ulrich Pulkowski. Auch in Zeiten von Corona sei bei den ersten Anzeichen wie Lähmungserscheinungen, Sprach- oder Sprechstörungen der Griff zum Telefon lebenswichtig. „Bitte rufen Sie sofort die 112“, sagt Ulrich Pulkowski. „Denn bei Schlaganfällen und Herzinfarkten zähle jede Minute.“ Etwa 900 bis 1000 dieser Fälle pro Jahr werden unter normalen Umständen in der Imland-Klinik behandelt.

Schutzmaßnahmen: Gesonderte Sprechstunden

Die Schutzmaßnahmen der Klinik vor einer Ausbreitung von Corona seien auf höchstem Niveau. Patienten müssten sich keine Sorgen machen. Reguläre Patienten bekommen ihre Termine telefonisch, Mediziner betreuen ihre Patienten in den Sprechstunden in gesonderten Räumen mit eigenem Zugang.

Trotz einer allmählichen Rückkehr zum Normalbetrieb gilt für die Klinik nach wie vor ein strenges Besuchsverbot. In einer aktuellen Allgemeinverfügung hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde festgelegt: „Das Betreten von Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen mit Ausnahme von Hospizen ist untersagt.“ Ausnahmen gibt es nur für werdende Väter, Seelsorger, Eltern von Kindern unter 14 Jahren, notwendige Handerker, Lieferanten oder in wenigen begründeten Ausnahmefällen. „Das Thema Besuch ist nach wie vor schwierig. Die meisten Patienten zeigen jedoch Verständnis für die derzeitigen Regeln“, sagt Pulkowski.

Ein Millionendefizit droht

Da hunderte Operationen verschoben wurden und aktuell bis zu 250 Betten an beiden Standorten nicht genutzt werden, droht der Klinik trotz finanzieller Zusagen des Bundes ein großes Haushaltsloch. „Uns wurden im Zuge des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes bis Ende September 560 Euro pro Tag für jedes freigehaltene Krankenhausbett zugesichert“, sagt Dr. Anke Lasserre, Medizinische Geschäftsführerin der Imland-Klinik. „Und dennoch droht ein Millionen-Defizit.“

Stand 12. Mai sind in der Imland-Klinik noch zwei bestätigte Covid-19 Patienten, einer davon auf der Intensivstation. Zudem gibt es insgesamt 13 Verdachtsfälle, vier davon auf der Intensivstation. 16 Patienten wurden zwischenzeitlich entlassen, sieben sind im Zuge der Erkrankung gestorben.

