Der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals zeigt auch am Flemhuder See seine Wirkung. Seit Mitte Oktober steuern Schuten den dortigen Bauhafen an. Im Gepäck haben sie Erdmassen, die bei der Verbreiterung des Kanals in Großkönigsförde abgetragen werden. Ein Teil wird für zwei Walle auf der Südseite genutzt.