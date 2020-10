Rendsburg

Auch in diesem Jahr können sich wieder Azubis und Fachschüler bewerben, es wurde sogar das Preisgeld erhöht.

„Es ist ein Zeichen der Wertschätzung für die Ehrenamtler, die sich neben ihrer Ausbildung zusätzlich engagieren“, sagte Dr. Jan Traulsen, Lehrer am BBZ am NOK. „Wir wollen dadurch fördern und motivieren.“ Lehrer Arne Fiebelkorn ergänzte: „Es gibt nicht viele Jugendliche, die sich neben der Ausbildung in Sportverein, in kulturellen oder sozialen Bereichen engagieren.“ Die Belastung sei vielen zu groß, daher sei die Mehrbelastung angemessen zu würdigen.

Anzeige

Insgesamt werden 3600 Euro verteilt

Der Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung des Kreises hatte den Wettbewerb ins Leben gerufen. In diesem Jahr werden insgesamt 3600 Euro verteilt. In den drei Kategorien Gewerbe/Technik/Landwirtschaft, Wirtschaft/Gesundheit/Soziales und Fachschulen in Vollzeit werden je fünf Preise verteilt. Der 1. Preis ist mit 500 Euro dotiert. Für die Zweitplatzierten sind 300 Euro vorgesehen und für den dritten Platz 200 Euro. „Eine Jury aus vier Personen entscheidet über die Platzierungen“, meinte Jan Traulsen. Dieser gehörten die beiden Lehrer sowie der Ausschussvorsitzende Michael Rohwer und sein Stellvertreter Ralf Kaufmann an.

Gute Resonanz auf den Wettbewerb im vergangenen Jahr

Bereits im vergangenen Jahr habe man beeindruckende Bewerbungen gesehen. So bewarben sich nicht nur freiwillige Helfer in der Feuerwehr, sondern eine ganze Bandbreite an engagierten Jugendlichen. „Eine Gewinnerin konnte im sozialen Bereich punkten.“ Die junge Migrantin hatte nicht nur ihre Friseurs-Ausbildung verkürzt, sondern setzte sich zusätzlich für Frauenrechte ein und engagierte sich in einem Verein. „Die Resonanz auf den Wettbewerb im vergangenen Jahr war schon gut“, sagte Arne Fiebelkorn, aber sie könnte noch besser sein.

Azubis oder Fachschüler Des BBZ am NOK oder des BBZ RD-ECK, die sich ehrenamtlich engagieren, seit dem 1. August 2020 im 2. Jahr der Ausbildung sind und im Kreis Rendsburg-Eckernförde wohnen, können sich bis zum 20 Januar 2021 bewerben.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.