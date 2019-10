Eine Erweiterung von Edeka Dormeier am Brüggen-Turm in Bordesholm wird es nicht geben. Die Gemeinde hat die notwendige Planänderung abgelehnt. Die Groga Immobilien (Wilster), Vermieter des Areals am Bahnhof, verhandeln alternativ mit Ketten aus dem Einzelhandel über einen Einzug an dem Standort.