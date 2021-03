Die Grünen-Fraktion in Brügge rückt beim Thema Mobilitätswende jetzt Lastenfahrräder in den Fokus. So soll die Gemeinde einen Anreiz zum Kauf dieser Fahrräder bieten – in Form eines Zuschusses. Im Grundsatz kam der Grünen-Antrag im Bau- und Umweltausschuss gut an, abgelehnt wurde er dort dennoch.