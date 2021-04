Mittelholstein

„Haben Sie mal aus dem Fenster geschaut?“ So reagierte Karsten Rocholl, Inhaber vom Hotel Carstens in Bordesholm und Vorsitzender des Tourismusvereins. Eine Öffnung ist angesichts der Wetterbedingungen „ein Blödsinn“.

Auch im Restaurant Albatros bleiben die Terrassenmöbel ebenso wie beim benachbarten Sportpark am Moorweg verpackt. 100 Gäste könnten dort im Freien bewirtet werden. „Ich glaube, dass der Öffnungsschritt von Daniel Günther ein Zugeständnis an die Küstenregionen ist, wo er und andere Gäste draußen sitzen wollen“, betonte der Geschäftsführer Gunnar Miebrodt bei einem Gespräch bei Regen und fünf Grad Außentemperatur auf der verwaisten Restaurantterrasse. „Ich lasse hier keinen Gast frieren“.

"Hin und Her in der Politik muss aufhören"

Das Hin und Her in der Politik müsse seiner Meinung nach endlich aufhören. Klare Perspektiven müssten auf den Tisch. „Der Aufwand, den Laden nur für die Außengastronomie hochzufahren, ist einfach zu groß. Und dann besteht ja auch noch die Gefahr, dass bei einem bundesweiten Lockdown wieder alles dich gemacht wird.“

Auch Tanja Engel, Inhaberin des Hotels Seeblick in Mühbrook, öffnet den Terrassenbereich, von dem Gäste einen herrlichen Blick auf den Einfelder See haben, nicht. „Wer soll sich bei diesem Wetter draußen hinsetzen. Unser Publikum ist älter und mag es warm.“ Zudem befürchtet sie, dass das Personal durch das ständige Rein- und Rauslaufen eher krank werden würde. Außerdem dürfe auch kein Alkohol ausgeschenkt werden, fügte sie hinzu.

Gastronomen wollen besseres Wetter abwarten

Sehr verhalten reagieren die Gastronomen in Molfsee. „Leider sind die Temperaturen nicht warm genug, um zu öffnen“, sagt Jens Henningsen vom Catharinenberg. „Im Rahmen des Außer-Haus-Verkaufes wäre es möglich, vor Ort zu essen, aber wirtschaftlich wäre eine Öffnung für uns nicht“, fügt er noch hinzu. Für ihn und Ehefrau Nadja steht fest: „Wir werden abwarten, was das Wetter macht, wie sich die Inzidenzwerte entwickeln und natürlich auch, was demnächst vielleicht noch aus Berlin kommt.“ Denn eines steht für die beiden fest: „Dieses Auf/Zu macht einfach keinen Sinn.“

Dirk Jöns ist Pächter der Winkelscheune im Freilichtmuseum Molfsee. „Für uns würde eine Öffnung Sinn machen, wir denken schon drüber nach.“ Aber vor der Öffnung kommt viel Arbeit: „Seit mehr als einem Jahr sind wir nicht mehr in der Winkelscheune gewesen, dort muss richtig aufgeräumt werden.“ So einfach ist eine Öffnung eben auch nicht, aber: „Wir packen an und werden bald in welcher Form auch immer öffnen“, ist Jöns zuversichtlich.

Freilichtmuseum will Meierei und Kiosk öffnen

Vonseiten des Museums sieht man die Öffnung der Außengastronomie positiv. „Wir sind mit unseren Gastronomen in engem Kontakt, noch fehlt natürlich die Landesverordnung mit genauen Angaben“, erklärt Pressesprecherin Silke Philipsen. Fest steht: Am Dienstag werden die Meierei und der Kiosk öffnen. Beim Team des Cafés in der Meierei – Emil und Lies’chen – freut man sich bereits. „Wir werden Tische und Bänke aufstellen, wir hoffen auf gutes Wetter und freuen uns, unseren Besuchern viele Leckereien anbieten zu können“, sagt Anne Behnke.

Das trübe Wetter und die unsicheren politischen Zukunftsaussichten lassen Gastronomen in Kronshagen und im Amt Achterwehr von einer Öffnung ihrer Außenbereiche absehen. Enrico Dimmer, Pächter vom Landhaus in Bredenbek, hatte bereits mit der Amtsverwaltung und dem Bürgermeister gesprochen. Doch Tische und Stühle vor dem Restaurant aufzubauen, macht für ihn noch keinen Sinn. „Bei acht Grad setzt sich niemand nach draußen.

Und womöglich muss man alles nach einer Woche wieder abbauen“, sagt Dimmer mit Blick auf eine mögliche Änderung der Corona-Beschränkungen. Das gleiche Bild beim griechischen Restaurant Kostas in Kronshagen. Die Terrasse bleibt zu. „Wir machen Montag nicht auf, weil bei dieser Kälte dort keiner sitzen wird“, sagt Venetia Panti. Der Außer-Haus-Verkauf wird weitergeführt. Und auch das Restaurant Am Posthorn in der Eckernförder Straße bleibt zunächst beim Mittagstisch-Angebot zum Mitnehmen.

In Westensee halten das Café Zeit sowie das Gasthaus ihre Außenbereiche ebenfalls vorerst geschlossen. Der Aufwand sei zu groß, die Temperaturen zu niedrig, heißt es aus dem Cafe Zeit. Diana Schütt, Pächterin vom Gasthaus, sieht es ähnlich: „Es setzt sich sowieso niemand raus. Und wir wüssten auch nicht, wie wir Einkauf und Personal planen sollten. Wir hoffen auf eine Öffnung im Mai.“

Kreis Rendsburg-Eckernförde kündigt Überprüfungen an

Auch der Kreis bereitet sich auf die Öffnung der Außengastronomie ab der kommenden Woche vor und kündigt Überprüfungen der Corona-Maßnahmen wie Abstände oder Kontaktdatenerfassungen mit Augenmaß an. Zunächst wolle man dem Gastronomen, die die Möglichkeit der Öffnung nutzten, aber einige Tage Zeit geben, sich auf die neue Situation einzustellen. Nach Auskunft von Prof. Stephan Ott, Leiter des Fachbereichs Arbeit, Gesundheit und Soziales, stimmen sich die Kontrolleure des Kreises eng mit den Gemeinden ab.

Man habe eine Liste mit der Außengastronomie im Kreis, die man im Auge behalten werde. Hinzu kommen erfahrungsgemäß Anrufe am Bürgertelefon, wenn an bestimmten Orten größere Gruppen von Menschen zusammenkommen. Ott appelliert zudem an die Gastronomen, die mögliche Öffnung ihrer Außenbereiche für die Einführung der elektronischen Kontaktnachverfolgung – zum Beispiel mittels Luca-App – zu nutzen. „Wir haben hier mit großem Aufwand die entsprechende Schnittstelle für die Datenübertragung mit dem Gesundheitsamt geschaffen und würden es daher begrüßen, wenn möglichst viele Betriebe die Technik nutzen. Das erleichtert uns die Arbeit sehr.“

Von Paul Wagner, Frank Scheer, Sorka Eixmann und Florian Sötje