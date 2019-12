In der Vorweihnachtszeit mutiert der Gewölbekeller im Klosterstift in Bordesholm wieder zum Hort der Krippenkunst: Am Donnerstag, 5. Dezember, startet dort die Ausstellung „Krippen in heimischer Landschaft“. 17 Krippen aus aller Welt sind zu sehen – inklusive einer Bordesholmer Version.