Die Ausstellung ist Teil eines Ideenforums, durch das Initiator Manfred Christiansen, Bürgermeister in Sören und stellvertretender Landrat im Kreis Rendsburg-Eckernförde, eine Transformation dieses Bauernhaustyps zum Arbeiten und Wohnen ins digitale Zeitalter anschieben will. Angehende Architekten befassen sich, wie berichtet, seit Herbst 2020 mit der planerischen Entwicklung eines modernen Bordesholmer Hauses. Das Freilichtmuseum Molfsee ist bei diesem Projekt mit im Boot, im Dezember hatten die Studenten die dort stehenden Gebäude besichtigt.

Eine Dokumentation ist geplant

„Die Corona-Pandemie hat uns zeitlich etwas zurückgeworfen, aber das macht ja auch nichts“, so Christiansen. Zeitnah im ersten Quartal werden die Vorschläge vorliegen. Im Anschluss ist mit dem Kulturverein Bordesholm geplant, eine Dokumentation aus den Ideen zu gestalten und sie in den Gemeinden vorzustellen. In der Region Mittelholstein gebe es noch rund 100 erhaltene Bordesholmer Häuser. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde und Sponsoren aus der Wirtschaft unterstützten das Projekt.

Viele Bilder von Klaus Müller aus Bordesholm

Der Bordesholmer Fotograf Klaus Müller hat mit seinen Aufnahmen einige ausgewählte Bordesholmer Häuser in sehr gutem baulichen Zustand dokumentiert, die museal oder nach aufwendiger Restaurierung als moderne Wohngebäude genutzt werden. Die ausgewählten Gebäude sind sämtlich reetgedeckt und verströmen mit Fachwerk, kunstvoll gestalteter Ziegelfüllung, Eingangsbogen und mehrstufigem Staffelgiebel den Charme früherer Zeiten, loben Amtsdirektorin Anja Kühl und Amtsvorsteher Torsten Teegen gemeinsam in ihrer Ankündigung. Und: Die Architekturfotografien zeichneten sich durch optimale Lichtverhältnisse und prägnante Perspektivwahl aus.

Aufnahmen auch aus Molfsee

Die von Müller fotografisch dokumentierten Bordesholmer Häuser befinden sich in Willenscharen, Aukrug, Langwedel und im Amt Bordesholm. Hinzu kommen Fotos von Clemens Funk mit Aufnahmen aus dem Freilichtmuseum Molfsee und von Ludwig Fromm, der eine kleine Kate in Bissee modernisiert hat. Außerdem ist der Nord-Ostsee-Kanal im vergangenen Jahr 125 Jahre alt geworden. Müller hat über mehrere Jahre Rudimente des alten Kanals für die Landesbibliothek fotografiert.

Die Fotos werden im Rathaus als sogenannte Wimmelbilder in kleinerem Maßstab auf mehreren Tafeln ausgestellt.

Eingeschränkte Öffnungszeiten

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Besuch im Rathaus aktuell nur mit Terminvereinbarung unter Tel. 04322/6950 möglich. Kühl sowie Teegen hoffen aber, dass mit einem weiteren Rückgang der Inzidenzzahlen die Einschränkungen zurückgenommen werden können und ein bisschen Normalität eingekehrt, sodass ein Besuch der Ausstellung zu den regulären Öffnungszeiten möglich sein wird.