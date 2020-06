Am liebsten agiert die Künstlergruppe „Kunst und Bündig“ in Guerilla-Manier. Morgens dringen die zwölf Künstler in leer stehende Läden ein, stellen ihre Werke auf und abends rücken sie mit ihnen wieder ab. Für die Ausstellung im Rathaus Bordesholm änderten die Künstler ihre Taktik.