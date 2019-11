Aus einer Idee heraus, mit dem Erlös von einem Basar den Kindergarten Kleine Flintsteine zu unterstützen, wurde zwischenzeitlich eine feste Institution: Am Sonnabend, 23. November, feiert der Weihnachtsbasar in der historischen Scheune vom Schlotfeldthof sein 25-jähriges Bestehen in Kleinflintbek.