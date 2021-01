Rumohr

In den Gemeinden Rumohr und Schierensee wurde bereits vor mehr als einem halben Jahr deutliche Kritik an der Arbeit mit der Molfseer Verwaltung geübt, aber auch Monate später hat sich offenbar noch nicht viel geändert. Erneut ist das Thema auf der Tagesordnung der Gemeindevertretung zu finden. Montagabend fiel in Rumohr die Entscheidung, mit den Ämtern Flintbek, Bordesholm und Molfsee Gespräche zu führen.

Wer in den Saal der Alten Schule wollte, bei dem wurde von Alexandra Gonnissen (KWG) Fieber gemessen. Und nicht nur das: Es wurden FFP2-Masken für alle Zuschauer verteilt, Bürgermeister Thomas Langmaack ordnete für die Zeit der Sitzung auch eine Maskenpflicht auf den einzelnen Plätzen an.

"Die Unterstützung vom Amt hat gefehlt"

"Die Umluft läuft, die Fenster sind geöffnet, die CDU fehlt entschuldigt", Bürgermeister Thomas Langmaack (KWG) eröffnete die Sitzung. "Wer in der Materie steckt weiß, dass es ein längerer Prozess ist. Besonders die Sitzung des Finanzausschusses machte deutlich, dass es Lücken im Verwaltungshaushalt gibt. Wir müssen vorausschauend arbeiten und Probleme lösen", erklärte Langmaack.

Er wollte die Meinung seiner Gemeindevertreter zur Zusammenarbeit mit Molfsee hören. Bauausschussvorsitzender Sven Weiß (KWG): "Die Amtsumlage steht in keiner Relation zu dem was geleistet wird." Der Bau der Gemeinde-Kita sei maßgeblich durch das Engagement des damaligen Vorsitzenden Birger Sötje (KWG) geleitet worden. "Da hat die Unterstützung vom Amt gefehlt", auch beim Thema Klärteiche sei die Arbeit der Verwaltung "nicht optimal" gewesen, so Weiß weiter.

"Die Arbeit im Bauamt war aus persönlicher Sicht eine ziemliche Katastrophe, beim Neubau der Kita gibt es ein mangelhaft", machte Sötje deutlich. Die Baubegleitung lag in der Hand von Peter Kruse, Thomas Langmaack und Birger Sötje (alle KWG), mehrere Termine mussten wöchentlich von den Dreien wahrgenommen werden - als Ehrenamtler. Lob hatte er für ein anderes Ressort: "Im Finanzausschuss lief es mit Herrn Klimm immer gut, leider verlässt er die Verwaltung." Kritik gab es ebenfalls in Sachen Kläranlage: "Es gab kein Konzept und es wollte auch keiner eines erstellen", so sein Fazit.

Amtsumlage : Kritik am "Preis-Leistungsverhältnis"

Für Finanzausschussvorsitzende Daniela Krüger (KWG) war der Anstieg der Amtsumlage ein Kritikpunkt. "Die Amtsumlage ist um 33.000 Euro gestiegen, aber die Arbeit vom Amt und vom Ehrenamt steht in keinem Verhältnis." Langmaack hakte nach: "Du meinst, das Preis-Leistungsverhältnis stimmt nicht?" und Krüger nickte.

Neben Verwaltungschefin Ute Hauschild waren auch die Bürgermeister Martin Stier (Rodenbek), Johann Brunkhorst ( Blumenthal) sowie Bürgervorsteher Hans Cordts ( CDU, Molfsee) Zuhörer. Hauschild nahm Stellung: "Wir haben in den vergangenen zwei Jahren drei Bauamtsleiter gehabt, das war etwas schwierig und ich bitte das zu entschuldigen. Wenn wir alle miteinander reden und die Kooperationen ausbauen, dann wird es besser", betonte die Verwaltungschefin. Und Cordts hatte bereits eine Idee im Gepäck: "Künftig wird es mindestens zweimal jährlich gemeinsame Gespräche der Politik und auch der Ämter geben, um die Kommunikation zu verbessern", schlug er vor. "Das Amt sollte nicht auseinander brechen", gab er zu bedenken, denn: Auch über eine Umamtung wurde bereits nachgedacht.

Für Langmaack war eines wichtig: "Wir müssen an die Zukunft unserer Gemeinde denken." Der Beschlussvorschlag, Gespräche mit allen Seiten - Amt Molfsee, Amt Flintbek und Amt Bordesholm - zu führen wurde einstimmig abgenickt. Im März soll es erste Ergebnisse geben, denn: "Es geht um unsere Stellung, das Ziel ist eine engere Zusammenarbeit und damit verbunden eine größere Effizienz."