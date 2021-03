Nortorf

Florian Mirena aus der 9f steht in der Schulküche und schneidet mit Hingabe Gemüse, Schinken und Käse in Würfel. Nahziel im Wahlpflichtunterricht „Tschüss Hotel Mama“ (WPU): Aus den Zutaten könnte eine leckere Pizza entstehen. Fernziel: Der Schüler lernt Handfestes für das selbstständige Gestalten seines Alltags im Erwachsenenleben: Kochen, Einkaufs- und Vorratsplanung, die Tricks der Werbung zu durchschauen, auf die Zusammensetzung von Lebensmitteln achten und Gemüse nachhaltig nach Erntesaison auszusuchen.

Tschüss Hotel Mama ist Teil der Verbraucherbildung

„Tschüss Hotel Mama“ ist nur ein Teil der Verbraucherbildung, die in jedem Jahrgang für 820 Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Nortorf neben Gedichtinterpretation und Integralrechnung im Lehrplan als wissenswert eingestuft wird. „Die Schule bietet Verbraucherbildung seit Jahren an“, erklärte Schulleiter Timo Off. Als Lehrer Dennis Leuchten 2020 an die Schule kam, erkannte er, wie umfassend die Aktivitäten sind. Er bündelte sie für die Bewerbung als Verbraucherschule beim Bundesverband der Verbraucherzentrale.

In die Waagschale für die Auszeichnung kamen der WPU Fit for life, in dem es um Ernährung, Gesundheit, Konsum und Umwelt geht, der WPU Medienkunde, der Schülern Licht- und Schattenseiten der digitalen Welt zeigt, die Auszeichnungen Mint-Schule, Botschafterschule für Berufsorientierung und Gesunde Schule. Dazu der Fakt, dass jedes Jahr mindestens drei Kolleginnen und Kollegen fachspezifische Fortbildungen absolvieren und das Thema Verbraucherbildung fest im Fachlehrplan verankert ist.

Leuchten hatte beim Aktivitäten-Sammeln festgestellt, dass Schülerinnen und Schüler in den vier für die Goldstufe nötigen Handlungsfeldern Finanzen, Medien, Gesundheit und Ernährung unterrichtet werden.

„Die Auszeichnungsstufen Bronze und Silber haben wir in unserer ersten Teilnahme an diesem Wettbewerb unmittelbar übersprungen“, berichtete Schulleiter Timo Off positiv überrascht.

Bundesministerin zeichnete Schule persönlich aus

Christine Lambrecht, Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz, überreichte die Auszeichnung persönlich. Fast. Coronabedingt war sie per Live-Schalte aus Berlin in der Schule in Nortorf zu Gast. Die Lehrkräfte Karin Greve, Elke Briesemeister und Dennis Leuchten nahmen mit Schulleiter Timo Off die Ehrung entgegen. „Die Glasplatte mit der Ehrung wird am Eingang von Gebäude I aufgehängt“, erklärte Schulleiter Timo Off.

Schule in Nortorf: Auszeichnung gilt für zwei Jahre

Für immer im Goldglanz sonnen, ist nicht drin: Die Auszeichnung gilt für zwei Jahre. Die Schule muss nachweisen, dass sie weiter im Bereich Verbraucherbildung engagiert ist. „Wir werden neue Unterrichtsprojekte anschieben“, erklärte Lehrer Dennis Leuchten.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband zeichnet seit 2016 Verbraucherschulen aus. Von 64 Schulen bundesweit tragen in Schleswig-Holstein sieben das Siegel, bundesweit gibt es 39 „Gold“-Schulen.