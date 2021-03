Kronshagen

Seit 1984 war Andreas Fuchs als Leichtathletiktrainer im TSV Kronshagen aktiv, zunächst mit Kindern und Jugendlichen, später auch mit Erwachsenen. Er war bis 2018 in verschiedenen Funktionen des Spartenvorstandes Leichtathletik tätig, unter anderem auch als Spartenleiter. Fuchs organisierte Hallensportfeste sowie Laufveranstaltungen in Kronshagen.

Als Heimtrainer hat Fuchs zwei bekannte Läufer in seinen Reihen: Steffen Uliczka, der 2012 an den Olympischen Spielen in London teilnahm und Maya Rehberg, Olympiateilnehmerin 2016 in Rio. 2011 war der Leichtathletiktrainer bereits von der Gemeinde Kronshagen für herausragendes ehrenamtliches Engagement geehrt worden.

Im August 2020 folgte die Gründung des LAC als 1. Vorsitzender. Der Schwerpunkt liegt laut Fuchs auf dem Laufen für Leistungssportler und Freizeitläufer. Mit dem Lauftraining für Freizeitläufer habe man im Oktober 2020 begonnen. Eine offizielle Ehrenveranstaltung durch das Land ist für den 1. Juni geplant.