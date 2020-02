Die seit Monaten ruhende Telekom-Baustelle an der Kolberger Straße in Nortorf wird in dieser Woche geschlossen, kündigte Stefanie Halle, Pressesprecherin der Telekom Deutschland AG, nach einer Anfrage der Kieler Nachrichten an. Zuvor blieben Anfragen des Amtes Nortorfer Land unbeantwortet.