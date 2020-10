Warder

Zu einem Unfall kam es am Montagabend auf der Autobahn 7 bei der Abfahrt Warder in Fahrtrichtung Flensburg. Am Ende eines Staus, der aufgrund eines Fahrzeugbrands entstand, fuhr ein Auto bei einem Laster auf. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt, ein Insasse wurde verletzt. Die Autobahn musste für längere Zeit voll gesperrt werden.

Von RND/cst