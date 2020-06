600 Kilogramm angetautes Dönerfleisch auf A7 entdeckt

Dätgen

Die Beamten stoppten den Sprinter gegen 7.30 Uhr auf dem Parkplatz Dätgen auf der A7 in Fahrtrichtung Dänemark. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug gut 750 Kilogramm zu schwer war.

Der aus Hannover stammende 40 Jahre alte Fahrer wollte die Waren im Kreis Schleswig-Flensburg ausliefern. Beladen war der Sprinter mit Lebensmitteln, die zum größten Teil Tiefkühlware waren. Dönerspieße, Falafel, Burger-Pattys und Pommes Frites waren nach Angaben der Polizeidirektion Neumünster zum Teil schon angetaut.

Dönerspieße waren viel zu warm

Herbeigerufene Lebensmittelkontrolleure maßen in den Dönerspießen eine deutlich zu hohe Kerntemperatur, was die Vermehrung von Bakterien bereits begünstigt. So wurden insgesamt 600 Kilogramm Dönerfleisch und diverse andere Lebensmittel bei der Tierkörperbeseitigungsanlage in Jagel vernichtet.

Der Schaden für den Spediteur beläuft sich inklusive empfindlichen Bußgeldern auf circa 4000 Euro.

