Rendsburg

Autofahrer müssen an diesem Sonntagvormittag auf Autobahn 7 mehr Zeit einplanen. Bis rund 10 Uhr wird die Strecke am Kreuz Rendsburg wegen Arbeiten an Hochspannungskabeln für den Verkehr mehrfach gesperrt. Davon sind beide Fahrtrichtungen betroffen. In dem Bereich kommt es laut NDR 1 Welle Nord zu Stau.

Von Daniel Friederichs