Die Autobahnanschlussstelle Bordesholm an der A 7 soll am Dienstag, 17. November, in Fahrtrichtung Norden voraussichtlich für sechs Stunden von 9 bis 16 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitungsempfehlung gibt der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr.