Einsamkeit an sich ist schon schlimm – und zu Weihnachten kann die besonders schwer auf der Seele liegen: In Bordesholm gibt es deshalb am 24. Dezember ab 18.30 Uhr eine Feier für Menschen, die Heiligabend in Gemeinschaft verbringen möchten. Auch in Neumünster und Büdelsdorf gibt es Feiern.