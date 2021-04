Rumohr

Angefangen hat alles 2010 mit der "Geheimakte Labrador", passend dazu liegt Labrador Goya in dem Körbchen neben dem Schreibtisch des 42-Jährigen. "Mit dem ersten Roman habe ich mich noch sehr schwer getan, es dauerte alles sehr lang", erinnert sich Milewski.

Mit dem Buch wurde der Grundstein für die Serie gelegt, dabei ging es in das Jahr 1952 in ein Wikingerschiffmuseum nach Oslo. Ein Diebstahl katapultiert den Museumswärter Max Falkenburg mitten in eine gefährliche Jagd nach einem mystischen Artefakt: Thors legendärer Hammer Mjöllnir.

Serie um die Geheimakte geht weiter

Inzwischen ist der Protagonist in vielen Ländern bei vielen Abenteuern unterwegs gewesen, auch beim zehnten Buch der Serie wird es spannend mit und um Max Falkenburg. "Dieses Mal geht Falkenburg auf die Suche nach Atlantis", verrät Milewski. Dabei stehen mysteriöse Geheimbünde, legendäre Artefakte und ein mythisches Reich der Antike im Mittelpunkt des Geschehens. Dazu kommen immer noch viel Action und auch Spannung.

Woher kommen die vielen Ideen? "Das sprudelt meistens nur so", sagt Milewski mit einem Schmunzeln. "Ich habe eine Idee für ein Buch, bin beim Schreiben aber auch offen für neue Wege und Überraschungen." Im Übrigen hat der Buchautor durch Corona keine großen Veränderungen am Leseverhalten entdeckt.

"Ich glaube, wer viel liest, der liest in dieser Zeit sicher noch mehr, aber wer nicht gern liest, der macht es auch nicht in Coronazeiten", ist Milewski überzeugt. Für ihn war und ist immer wichtig, dass die Fakten zu den Büchern korrekt sind. Dafür wird viel recherchiert, nicht nur im Internet. "Wenn es möglich ist, suche ich die Orte selbst auf. Über Feedback durch meine Leser freue ich mich auch", erzählt er.

Milewski-Romane stehen für Spannung

Fantasy, Abenteuer, Thriller - wer Bücher von André Milewski liest, taucht immer in spannende Geschichten ab. Neben der Geheimakte-Serie schreibt Milewski auch noch andere Bücher, so kommt er insgesamt auf 20 Bücher, die er bereits herausgegeben hat. Im Mai geht "Der Choral der Hölle" an den Start.

André Milewski selbst ist ein großer Fan der "Indianer-Jones"-Reihe, aber in seinen Bücherregalen finden sich auch viele Comics. "Ich habe immer gern und auch viel gelesen." Milewski hat seinen Beruf als Einkaufsleiter an den Nagel gehängt und ist ein sogenannter Self-Publisher. Seine Bücher werden als Print on Demand bei Amazon oder im Buchhandel vertrieben.