Nun ist es gewiss: Der Schweizer Zugbauer Stadler Rail liefert an das Land 55 Elektrozüge, die ab 2022 pendeln sollen. In Rendsburg will das Unternehmen an der Friedrichstädter Straße eine Werkstatt für die Wartung der Züge bauen. Ein stillgelegtes Gleis muss dafür saniert werden.