Groß Buchwald

Seit Juni liegt Groß Buchwald auf der Ausweichroute, weil die Strecke von Neumünster nach Bad Segeberg gesperrt ist. Stoßstange an Stoßstange rollten Pkw und Lkw nun über die Hauptstraße – auch nachts. „Wir sind alle nur noch genervt“, sagt Bürgermeister Holger Gränert. Aber auch sonst quälen sich mehr als 4000 Fahrzeuge täglich durch den 300 Einwohner zählenden Ort. Die Nachricht, dass die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 205 zwischen Neumünster und Rickling erst einen Monat später im Dezember beendet werden sollen, fühlt sich für den Gemeindechef wie ein weiterer Schlag in die Magengrube an. „Vier Wochen länger, da kann man ja nur noch resignieren.“

Bunte Tempo-30-Schilder helfen tagsüber - ein wenig

Die bunten, von Dorfbewohnern gemalten Schilder mit der Tempo 30-Aufforderung entlang der Durchgangsstraße sorgen seit einigen Wochen dafür, dass zumindest tagsüber stellenweise langsamer gefahren wird. Nachts wird aber „gekachelt“, erzählt Gränert – vor allem die Lkw geben Gas auf der Umgehungsstrecke zwischen A21 und A7. Hoffnung setzt der Bürgermeister auf eine Verkehrszählung, die der Kreis und der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr angeordnet hatten. Am Donnerstag soll entschieden werden, ob wie vom Dorf gefordert die gesamte Durchgangsstraße zur Tempo 30-Zone erklärt wird.

Anzeige

Die Elbtunnel-Vollsperrung sorgte in Hamburg für lange Staus. Für Groß Buchwald bedeutete das mehr Verkehr, weil viele Lkw und Pkw bereits in Bordesholm von der A7 abfuhren, um in Nettelsee auf die A21 zu kommen.

Weitere KN+ Artikel

Nachrichten aus der Region